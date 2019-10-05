Özellikle de Prenses Diana ile ilgili o gece orada olanların dışında kimsenin bilmediği bir olayı da ilk kez anlattı.

Elton John, 1994 yılında evinde verdiği bir partiye konuk olan Prenses Diana için iki Hollywood ünlüsünün birbirine girdiğini anlattı.

Elton John kitabında o gece yaşananları şöyle anlattı: "The Lion King adlı filmi yaparken, Disney'in genel başkanı Jeffrey Katzenberg, İngiltere'ye geldi. Şimdiki eşim o sırada sevgilim olan David Furnish ile Katzenberg ve eşi için bir akşam yemeği düzenlemeye karar verdik.

Katzenberg ve eşine İngiltere'de kiminle tanışmak istediklerini sorduğumda hiç düşünmeden "Prenses Diana" diye yanıt verdiler.

Sonunda Prenses Diana'yı da davet ettik. Onun yanı sıra George Michael, Richard Curtis ve eşi, Richard Gere ve Sylvester Stallone de o sırada İngiltere'deydi. Onlar da davetliydi.

Prenses Diana o sıralarda Prens Charles'tan ayrıydı. Richard Gere de Cindy Crawford'dan boşanmıştı.

Gere ile Prenses Diana çok iyi anlaşmış görünüyordu. İkisi şöminenin yanında oturup derin bir sohbete dalmıştı. Partinin geri kalan katılımcıları yani biz de kendi aramızda sohbet ediyorduk. Ama odada garip bir ortam oluşmuştu. Görünüşe göre de Sylvester Stallone bu durumdan çok da hoşlanmamıştı.

Sonunda yemek servis edildi. Yemek odasında masanın başından oturuyorduk ama iki kişi eksikti: Richard Gere ve Sylvester Stallone. Bunu fark edince David'den gidip onları bulmasını istedim. O da gitti ve ikisiyle birlikte geri döndü. Ama yüzünün rengi gitmişti. Ona ne olduğunu sordum. Bana "Bir durum var" diye mırıldandı.

Ölümüne yakın araları açılsa da Elton John ile Prenses Diana çok iyi arkadaştı. John, Prenses Diana'nın ölümünden sonra Candle in the Wind adlı şarkısını onun için uyarlayıp cenaze töreninde seslendirdi.

Ortaya çıktı ki David onları bulduğunda Richard ve Stallone koridorda birbirlerine meydan okuyorlarmış. Neredeyse Diana nedeniyle yumruk yumruğa birbirlerine gireceklermiş.

David durumu fark edince "Hey çocuklar! Yemek vakti" diyerek onları sakinleştirmeye çalışmış. İkisi de yemek odasındaydı ama Sylvester açıkça hala mutlu görünmüyordu.

Yemekten sonra Diana ile Richard Gere yine şöminenin önünde sohbet etmeye başladılar. Stallone ise fırtına gibi evden çıkıp gitti. Giderken de David'e ve bana "Buraya gelmemeliydim. Eğer (küfür ederek ve Richard Gere'i kast ederek) Prens Cazibe'nin burada olduğunu bilseydim gelmezdim" dedi ve ekledi: Eğer Diana'yı almak isteseydim, onu alırdım.

David ve ben birbirimize baktık. Stallone'nin aracının sesi uzaklaşıp da onun gittiğinden emin olduğumuz anda da kahkahalarla gülmeye başladık.

Geri döndüğümüzde Diana ve Richard hala şöminenin karşısında oturup sohbet ediyorlardı. Diana belki neler olup bittiğinin farkında değildi. Belki de umursamıyordu.