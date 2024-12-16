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        Haberler Dünyadan Elton John mezar taşına ne yazılmasını istediğini açıkladı - magazin haberleri

        Elton John mezar taşına ne yazılmasını istediğini açıkladı

        Time Dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, mezar taşına ne yazılmasını istediğiyle ilgili konuştu. John'un istediği not, müzikle ilgili değildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:15
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        Müziğin yaşayan efsanesi olarak kabul edilen Elton John, New York'ta katıldığı bir etkinlikte ölümünden sonra nasıl anılmak istediğine dair dokunaklı bir açıklama yaptı.

        77 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz sanatçı, sanatla ilgili kimliğini bir kenara bırakarak babalık rolüyle hatırlanmak istediğini vurguladı.

        13 yaşında Zachary ve 11 yaşında Elijah adlarında iki çocuğu olan John, "Mezar taşımda yazmasını istediğim tek şey, 'O iyi bir babaydı'" ifadesini kullandı.

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        "Benim mirasım harika bir eş ve çok daha iyi bir baba olmamdır... Müzik, kariyer muhteşem. Akıllara durgunluk veren, çığır açan bir şeydi" diyen John, "Ama benim için hayatımdaki en önemli şey çocuklarımın mutlu olduğundan, harika bir hayatları olduğundan ve benim onlara iyi davrandığımdan emin olmak. Önemli olan bu" şeklinde konuştu.

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        'Sir' ünvanlı sanatçı, bir süre önce Time Dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilmişti. Time tarafından yapılan açıklamaya göre, 'müzik, hayırseverlik ve popüler kültür üzerindeki dönüştürücü etkisi' nedeniyle 'Yılın İkonu' ünvanına layık görülmüştü.

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        John, temmuz ayında Fransa'dayken yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonunun sağ gözünü tamamen kaybetmesine, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olmasına neden olduğunu açıklamıştı.

        Stüdyoya gidip kayıt yapamadığını anlatan John, şarkı sözlerini bile okuyamadığını belirtmişti.

        #Elton John
        #mezar
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