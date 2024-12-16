Elton John mezar taşına ne yazılmasını istediğini açıkladı

"Benim mirasım harika bir eş ve çok daha iyi bir baba olmamdır... Müzik, kariyer muhteşem. Akıllara durgunluk veren, çığır açan bir şeydi" diyen John, "Ama benim için hayatımdaki en önemli şey çocuklarımın mutlu olduğundan, harika bir hayatları olduğundan ve benim onlara iyi davrandığımdan emin olmak. Önemli olan bu" şeklinde konuştu.