Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği bayram ikramiye tutarını açıkladı. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Geçen yıl dini bayramlarda emeklilere 3’er bin TL ödenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantılarda Hazine ve Maliye yönetiminin bütçe dengelerinin korunması yönündeki hassasiyeti de göz önünde bulundurularak alternatifli bir çalışma sunuldu. İlk değerlendirmelerde emeklilere bayram ikramiyesi olarak 500 TL’lik bir artış verilmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu uygun bulmadı ve emeklileri az da olsa rahatlatacak bir rakam üzerinde çalışılmasını istedi.

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Bu çalışma sonucunda 15 bin 880 emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL’lik artışla 4’er bin TL ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun için torba yasaya bir teklif eklenecek. Önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart’a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar.

İki bayramda verilecek bin’er TL’lik ikramiyeler bütçeye32 milyar TL’lik ek yük getiriyor. İkramiyelerin karşılığı, kamu bina-araç alım, kiralamadan tasarruf edilerek sağlandı. İki bayramda emeklilere ödenecek 8’er bin TL’nin bütçeye getireceği yük toplam 127 milyar TL. Bu kaynak karşılık ayrılarak SGK hesaplarına aktarılacak.

Alım gücüne bakıldığında şu anda emeklilere ödenecek 4 bin TL bayram ikramiyesi, ikramiye uygulamasının başladığı 2018’le kıyaslandığında çok büyük değer kaybına uğradı. İkramiye uygulaması başladığında emeklilere bin TL bayram ikramiyesi ödeniyordu. Bu bin TL, bugünün en az 10 bin TL’sinin alım gücüne eşdeğerdi. Yani emekliler 2018’den bu yana satın alma gücü açısından yüzde 60 daha az ikramiye alıyorlar.

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