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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek?

        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

        Emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Yılın ikinci dini bayramına oldukça kısa süre kalırken emekli ikramiyelerinin tutarı ve ne zaman ödeneceği milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödenecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:24
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        Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Geri sayım devam ederken gözler bayram öncesi ödenen ikramiyelere çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi de bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Emekli ikramiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi hakkında detaylar…

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        2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

        Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

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        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

        Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İkramiye ödemeleri, bayramdan önce hesaplara geçecek.

        Buna göre, bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

        4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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        ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

        Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

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        DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIYOR

        Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.

        Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.

        Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

        Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.

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        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

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