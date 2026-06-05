TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk beş aylık dönemi geride kalırken, emekli ve memur maaşlarına yansıyacak artış oranları da yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde belirginleşirken, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı da güncellenmiş oldu. Nihai maaş artışları ise haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Peki, TUİK 2026 Mayıs enflasyon rakamlarına göre memur maaşı zam oranı yüzde kaç, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, 5 aylık zam oranı ne kadar? İşte tüm detaylar...