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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026: Mayıs enflasyon rakamları ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 5 aylık enflasyon farklı ile memur zammı yüzde kaç?

        MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026: Mayıs enflasyon rakamları ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

        Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği Mayıs ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon tablosu da ortaya çıkmış oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı büyük ölçüde netleşirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olan enflasyon farkı da yeniden hesaplandı. Peki, Mayıs enflasyonu sonrası emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel veriler ışığında zam oranlarına ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk beş aylık dönemi geride kalırken, emekli ve memur maaşlarına yansıyacak artış oranları da yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde belirginleşirken, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı da güncellenmiş oldu. Nihai maaş artışları ise haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Peki, TUİK 2026 Mayıs enflasyon rakamlarına göre memur maaşı zam oranı yüzde kaç, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, 5 aylık zam oranı ne kadar? İşte tüm detaylar...

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        MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

        TÜİK 2026 Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı.

        Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.

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        EMEKLİ VE MEMURUN 5 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

        Mayıs ayı verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık enflasyon kaynaklı zam oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.

        Memurlar ile memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı kesin zam oranı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Maaş artışları, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranının birleşimiyle hesaplanacak.

        Mayıs ayı itibarıyla oluşan verilere göre ise memur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere şimdiden yüzde 12,41 oranında maaş artışını garantilemiş durumda.

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        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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