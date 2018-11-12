Alibaba, bu yıl onuncusunu düzenlediği Bekârlar Günü alışveriş etkinliğine ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile Beyonce parodisi yapan Japon sanatçının katıldığı ve ayakkabı alışverişi temalı Cirque du Soleil performansının da yer aldığı gala gecesi ile başladı.



Alibaba, bu yıl Bekârlar Günü’ne yaklaşık 180 bin markanın katıldığını ve satışların 30.8 milyar doları aştığını açıkladı. Bu rakam satışların geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 arttığına işaret ediyor. Akıllı telefonlar ve elektronik cihazların yanı sıra süt tozu ve çocuk bezi gibi ürünlerin de en çok satılanlar kategorisinde yer alması dikkat çekti.

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