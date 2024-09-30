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        Haberler Magazin Emel Müftüoğlu: Küçükken beni fena ısırmıştı - Magazin haberler

        Emel Müftüoğlu: Küçükken beni fena ısırmıştı

        Emel Müftüoğlu, 2020'de elini ısıran ayı Liva'yı ziyaret etti. Liva'yı; karpuzla besleyen Müftüoğlu, "Liva'yı hatırladınız mı? Hani küçükken beni fena ısırmıştı ben de istemsiz küfür etmiştim... Sonra özür diledim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:40
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        Elini ısıran ayıyı ziyaret etti
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        Emel Müftüoğlu, 4 yıl önce yavru ayı Liva tarafından ısırılmıştı.

        "İSTEMSİZ KÜFÜR ETMİŞTİM"

        Emel Müftüoğlu, 4 yılın ardından Liva'yı ziyaret etti. Liva'ya karpuz yediren Emel Müftüoğlu, o anların videosunu yayınladı; Liva'yı hatırladınız mı? Hani küçükken beni fena ısırmıştı ben de istemsiz küfür etmiştim... Sonra özür diledim ondan. Çünkü bilerek ısırmamıştı. Burası Park Of İstanbul. Şimdi bütün hayvanseverler; 'Ne işin var hayvanat bahçesinde?' diyecekler... Sakin, benden daha çok sevemezsiniz. Ayırmadan hepsini seviyorum, en küçükten en büyüğe... Burası hayvanat bahçesi değil, hayvanların rehabilite edildiği büyük bir alan. Annesi tarafından terk edilmiş yavrular, saldırıya uğramış çeşitli hayvanlar, bacakları sakat olan ve platin takılmış aslanlar... Kısacası şahane bir amaca hizmet eden süper bir alan. Aynı zamanda çocuk ziyaretçilerle bütün bu hayvanları kaynaştıran öğretici bir yer.

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        #emel müftüoğlu
        #ayı
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