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HaberlerFiskosEmel Yıldırım: Onlarla vakit geçirdik, yemek yedik - Magazin haberleri

Emel Yıldırım: Onlarla vakit geçirdik, yemek yedik

Ünlü modacı Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy ve Bedri Usta sokakta yaşayan insanlara yardım etmek için bir araya geldi. Yıldırım, "Onlarla vakit geçirdik, yemek yedik" diyerek destek verdi

Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy, Bedri Usta
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz akşam Fikirtepe'de barınakta yaşayan insanlara yardım için bir araya gelen Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy ve Bedri Usta, "Onlarla vakit geçirdik, yemek yedik" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren 44 yaşındaki modacı, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik, yemek yedik, hep birlikte bu soğuk havada ateş başında birlikte ısındık. Her hafta başka bir ilçede sokakta yaşayan insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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