Emel Yıldırım: Kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor - Magazin haberleri

1993'de Türkiye İkinci Güzeli seçilen Emel Yıldırım, zayıflar ve kilolu insanların giyim tarzını değerlendirerek, "Hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor" şeklindeki ifadeleriyle tepki topladı.

2. Sayfa'ya konuşan 44 yaşındaki modacı, şu sözlere kullandı:

Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor.

Yıldırım'ın açıklamaların sosyal medyada tepki topladı.