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        Emilia Clarke: Çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok

        Emilia Clarke, 'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteri için minnettarlığını ifade etti. Oyuncu, "İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok" dedi

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:42
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        'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, projede geçirdiği 'üzücü' dönemi anlattı. Güncel çalışmaları hakkında konuşan Clarke, 2018'de sona eren ancak spin-off dizisi 'House of the Dragon'la devam eden projedeki deneyimini paylaştı.

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        "ŞÖHRETLE BAŞA ÇIKMAK BENİ ZORLADI"

        Emilia Clarke, 'Game of Thrones'un finalinden yıllar sonra hâlâ tüm bu deneyimi sindirmeye çalıştığını itiraf etti.

        İki anevrizma geçirmesi ve babasını kaybetmesi gibi kişisel sorunlarla uğraşırken bir yandan da şöhretle başa çıkmaya çalışmanın onu zorladığını anlatan oyuncu, bu deneyim ve canlandırdığı karakter için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

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        "ÇIPLAKLIK HAKKINDA SORU SORMADIKLARI SÜRECE SORUN YOK"

        Konuyla ilgili konuşan Emilia Clarke, "O dizide gerçekten üzgün olduğum zamanlar oldu çünkü sadece 20'li yaşlarında genç bir kadındım. Tüm bunlar 'Game of Thrones' devam ederken yaşandığı için bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyordu. 'Daenerys'in belli bir kalitenin üstünde görüldüğünü umuyorum. Ne mutlu bana ki durum böyle... İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok" dedi.

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        "FARKLI DENEYİMLERE İHTİYAÇ DUYDUM"

        36 yaşındaki Clarke, 'Game of Thrones'ta aynı karakteri uzun süre canlandırdıktan sonra farklı deneyimlere ihtiyaç duyduğu için sinema ve tiyatroya yöneldiğini söyledi. Daha önce yapma şansı bulamadığı her şeyi yapmak istediğini vurgulayan Emilia Clarke, 'M.O.M.: Mother of Madness'la çizgi roman yazarlığına da el atmıştı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Emilia Clarke
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