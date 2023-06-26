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Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum

Emilia Clarke, 'Secret Invasion' adlı diziyi çekerken otomobille Samuel L. Jackson'ı neredeyse ezdiğini söyledi

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  • Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum - Magazin haberleri

    Emilia Clarke, 'Secret Invasion' adlı dizide Samuel L. Jackson ile beraber rol alıyor.
  • Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum - Magazin haberleri

    Emilia Clarke, setteki basit bir otomobil sürme sahnesinin felaketle sonuçlanmasına ramak kaldığı olayı anlattı.

    36 yaşındaki ünlü oyuncu, "Beni çok eski bir Rus otomobiline bindirdiler" dedi.
  • Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum - Magazin haberleri

    Emilia Clarke, daha sonra olayı şu sözlerle anlattı: Otomobile bindim ve 'Hey, buradaki 6 vites topuzu da neyin nesi? Hangisini kullanıyorum? Bu otomobilde neden 10 tane pedal var?' dedim. Bu otomobil, traktör gibi... Otomobil  kullanmayı biliyorum. Düz vites kullanmayı biliyorum ama yeterince zaman yoktu. Onlar da 'Başlamamız lazım. Çekimdeyiz. Haydi tatlım. Sür işte. Başlıyoruz' diyorlardı.
  • Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum - Magazin haberleri

    Emilia Clarke, sözlerini şöyle sürdürdü: Ve yanlış şeye bastım, fren yerine gaza bastım. Az kalsın Samuel L. Jackson'ı eziyordum.
  • Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum - Magazin haberleri

    Emilia Clarke, Samuel L. Jackson'ın kıl payı kurtulduğu olayla ilgili 74 yaşındaki oyuncunun "Çok centilmen, hoş ve nazik" davrandığını da sözlerine ekledi.
  • Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum - Magazin haberleri

    Emilia Clarke, yaşananlardan sonra hissettiklerini "Sonra biraz ağladım ve otomobili benim yerime başkası sürdü" sözleriyle ifade etti.

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