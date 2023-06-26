Emilia Clarke: Samuel L. Jackson'ı az kalsın otomobille eziyordum

Emilia Clarke, daha sonra olayı şu sözlerle anlattı: Otomobile bindim ve 'Hey, buradaki 6 vites topuzu da neyin nesi? Hangisini kullanıyorum? Bu otomobilde neden 10 tane pedal var?' dedim. Bu otomobil, traktör gibi... Otomobil kullanmayı biliyorum. Düz vites kullanmayı biliyorum ama yeterince zaman yoktu. Onlar da 'Başlamamız lazım. Çekimdeyiz. Haydi tatlım. Sür işte. Başlıyoruz' diyorlardı.