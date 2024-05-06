Emily Blunt: Rol arkadaşlarımla öpüşmek kusma hissi yaratıyor

"O kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra biraz ona yönelin" diyen Emily Blunt; "Kimya çok tuhaf bir şey. Bu gerçekten şişeleyip satın alamayacağınız veya satamayacağınız ruhani bir şey. Oradadır veya değildir. Ve onu üretebilirsiniz" ifadesini kullandı.