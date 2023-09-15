Emily Ratajkowski: Beni yemeğe çıkarın

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Adı Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anılan ünlü model, "Yeni bekar olan ben, beni akşam yemeğine götürmek isteyen herkesle çıkmaya karar veriyor" şeklinde konuştu.

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"EMİN DEĞİLİM"



Öte yandan 32 yaşındaki Emily Ratajkowski, daha önce, "Her ne kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulacabileceğimden emin değilim" itirafında bulunmuştu.

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"HUZURUMU KORUMAYA ODAKLANDIM"



Sylvester Apollo Bear adında bir çocuğu olan Emily Ratajkowski, şu sıralar huzurunu korumaya odaklandığını belirtse de aynı noktada buluşabileceği ve kendisine bir şeyler katabilecek biriyle tanışmayı umduğunu söylemişti.

Fotoğraflar: AP, AA

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