Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım

"ANNEN OLMAK SİHİRLİ BİR ŞEY"

31 yaşındaki Emily Ratajkowski, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ne iki yıldı ama Sly... Çok fazla neşe, acı ve çok fazla ders... Seni güvende tutmak ve hayatının harika olduğundan emin olmak için her şeyi yapacağım. Annen olmak sihirli bir şey. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum.