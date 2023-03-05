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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım

Emily Ratajkowski, 8 Mart'ta 2'nci yaşına girecek olan oğlu Sylvester Apollo Bear'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ratajkowski, "Seni güvende tutmak ve hayatının harika olduğundan emin olmak için her şeyi yapacağım. Annen olmak sihirli bir şey. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum" ifadelerini kullandı

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  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    Eylül 2022'de 4 yıllık eşi Sebastian Bear-McClard'a boşanma davası açan oyuncu ve manken Emily Ratajkowski, 8 Mart'ta 2'inci yaşına basacak olan oğlu Sylvester Apollo Bear için duygusal bir paylaşımda bulundu.
  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile çekilen anne - oğul fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    Oğlu Sylvester Apollo Bear'a duyduğu sevgiyi kelimelere döken Emily Ratajkowski, "Güzel bebeğim bu hafta 2 yaşına giriyor" dedi.
  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    "ANNEN OLMAK SİHİRLİ BİR ŞEY"

    31 yaşındaki Emily Ratajkowski, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ne iki yıldı ama Sly... Çok fazla neşe, acı ve çok fazla ders... Seni güvende tutmak ve hayatının harika olduğundan emin olmak için her şeyi yapacağım. Annen olmak sihirli bir şey. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum.
  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    "OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

    Öte yandan People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan Sebastian Bear-McClard ile Emily Ratajkowski'nin yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını ünlü modelin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuşmuştu.
  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    "DEFALARCA İHANETE UĞRADI"

    Page Six'e konuşan başka bir kaynak ise, Sebastian Bear McClard'ın "Eşini defalarca aldattığını" ileri sürmüştü. Ratajkowski'nin, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir partide alyansını çıkarmış olması, çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu.
  • Emily Ratajkowski'den oğlu Sylvester Apollo Bear'a: Seni güvende tutmak için her şeyi yapacağım - Magazin haberleri

    Ayrıca boşanma kararının ardından Emily Ratajkowski'nin adı Brad Pitt ve Pete Davidson anılmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, AP

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