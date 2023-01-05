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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

Emily Ratajkowski, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ratajkowski, yıllar önce çekilen fotoğrafını 'Teenage Dirtbag' adlı şarkının sözleriyle yayınladı

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  • Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

    İngiliz model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı. 
  • Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

    Ratajkowski, yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'Teenage Dirtbag' adlı şarkının sözleriyle yayınladı.
  • Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

    31 yaşındaki model, paylaşımında şarkının "Çünkü ben genç bir pislik torbasıyım bebeğim" sözlerine yer verdi.
  • Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

    AŞK BİTTİ

    Öte yandan Emily Ratajkowski, geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanma kararı alan ve ardından adı Brad Pitt ve Pete Davidson anılmıştı.
  • Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

    HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

    Ünlü isim, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor.
  • Emily Ratajkowski'den nostaljik paylaşım

    BABALAR GÜNÜ'NÜ ATLAMIŞTI

    Ratajkowski'nin, geçtiğimiz haziran ayında Babalar Günü'nde Instagram'dan eşiyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters

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