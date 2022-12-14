Emina Jahovic: Umursamıyorum artık

"BEN OĞULLARIMI ÖYLE YETİŞTİRİYORUM"

Emina Jahovic, "Erkek adam gibi davranmalı" şeklindeki sözlerinin sert bir açıklama olduğu ifade edilmesi üzerine konuyla ilgili şunları söyledi:

Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden 'Adam gibi adam olsunlar' derim. Her zaman düşünürüm, benim ağabeyim, babam herkes öyle. Ben boşnak aileden geliyorum. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum.