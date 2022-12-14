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Emina Jahovic: Umursamıyorum artık

2018'de boşandığı Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, yeni açıklamalarda bulundu. Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunan Jahovic, daha önce "Erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Artık gerçekten nafakayı umursamıyorum. Ben de bıraktım artık" ifadelerini kullandı

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  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Emina Jahovic, Bebek'te objektiflere yansıdı. Eski eşi Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Sırp şarkıcıya, geçtiğimiz günlerde "Erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" şeklindeki sözlerinin hatırlatıldı. Jahovic, konuyla ilgili "Beni karıştırmayın artık gerçekten nafakayı umursamıyorum. Ben de bıraktım artık. Herkes mutlu olsun" diye konuştu.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    "2023'E NEGATİF KONULARLA GİRMEK İSTEMİYORUM"

    Açıklama sonrası "Mustafa Sandal'dan tepki geldi mi?" şeklindeki soruya "Yok, iyiyiz. 2023'e bu negatif konularla girmek istemiyorum. Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    "BEN OĞULLARIMI ÖYLE YETİŞTİRİYORUM"

    Emina Jahovic, "Erkek adam gibi davranmalı" şeklindeki sözlerinin sert bir açıklama olduğu ifade edilmesi üzerine konuyla ilgili şunları söyledi:

    Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden 'Adam gibi adam olsunlar' derim. Her zaman düşünürüm, benim ağabeyim, babam herkes öyle. Ben boşnak aileden geliyorum. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    "BOŞANMA BİRAZ DAHA FARKLI OLSAYDI İYİ OLURDU"

    Jahovic, "Mustafa Sandal ile boşanma sonrası sizin için zor oldu mu, maddi olarak yıprandınız mı?" sorusuna, "Yok, yıpranmadım çok fazla. İyiyim, mutluyum ben her türlü" cevabını verdi. Şarkıcı, "Boşanma süreci istediğiniz gibi mi olmadı?" sorularına ise, "Yani, biraz daha farklı olsaydı daha iyi olurdu. Gerçekten artık onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Tamamen kapattım" yanıtını verdi.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    "ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

    Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında yaşanan nafaka konusu hakkında konuşmuştu. Jahovic, muhabirlerin, "Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?" sorusuna "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek hemcinslerini savunmuştu. 
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    ANLAŞMALI BOŞANDILAR

    Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği "anlaşmalı" olarak sona ermişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu: Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU ARASINDAKİ NAFAKA DAVASI

    Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar (186 bin Türk lirası) nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.

    Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    YAĞTU, İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURDU

    Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    10 BİN DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK

    İstinaf mahkemesi başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.
  • Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorularına yanıt: Umursamıyorum artık - Günün magazin haberleri

    500 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

    Cem Yılmaz, 10 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ve 3 gayrimenkul vermişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

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