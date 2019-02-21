Emine Jahovic isyan etti: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı?

Giriş: 21.02.2019 - 17:49 | Güncelleme:  

Sadettin Saran birlikteliğini bitiren Emina Jahovic'i sinirlendiren haber

  • 1Emine Jahovic isyan etti: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı? - Magazin haberleri
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    Emina Jahovic'le iş adamı Sadettin Saran'ın ayrılmış olsa da, ikili hakkındaki söylentiler bitmiyor.


  • 2Emine Jahovic isyan etti: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı? - Magazin haberleri
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    Jahovic, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı.

  • 3Emine Jahovic isyan etti: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı? - Magazin haberleri
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    Son olarak çiftin ayrılık nedeni olarak Sadettin Saran'ın cimri olması gösterildi.

    Emina Jahovic, sosyal medya hesabından, "Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

  • 4Emine Jahovic isyan etti: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı? - Magazin haberleri
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  • 18Emine Jahovic isyan etti: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı? - Magazin haberleri
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