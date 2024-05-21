Eminem'in kızı Hailie Jade Scott evlendi
Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile evlendiğini duyurdu
Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in 28 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile evlendi.
Hailie Jade Scott, evlilik haberini sosyal medyada paylaşırken; "Bu hafta bir eş olarak uyanıyorum" notunu yazdı.
Hafta sonu evlenen Eminem'in kızı ayrıca; "Daha iyi, daha güzel bir hafta sonu kutlaması isteyemezdik. Çok çok mutluluk gözyaşları döktük, kahkaha attık, güldük, çok büyük sevgiyi hissettik" dedi.
Hailie Jade Scott; "Evan ve ben tüm ailemize ve arkadaşlarımıza bizi bu yolculukta destekledikleri, karı - koca olarak hayatımızın yeni bölümüne başlangıcımızın bir parçası oldukları için minnettarız" ifadesini kullandı.
Eminem'in eski eşi Kim Scott'tan; Hailie Jade Scott, Alaina Scott (31) ve Stevie Laine Scott (22) adlarında üç kızı bulunuyor.