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        Haberler Dünyadan Eminem'in kızı Hailie Jade Scott evlendi - Magazin haberleri

        Eminem'in kızı Hailie Jade Scott evlendi

        Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile evlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:52
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        Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in 28 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi kızı Hailie Jade Scott, nişanlısı Evan McClintock ile evlendi.

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        Hailie Jade Scott, evlilik haberini sosyal medyada paylaşırken; "Bu hafta bir eş olarak uyanıyorum" notunu yazdı.

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        Hafta sonu evlenen Eminem'in kızı ayrıca; "Daha iyi, daha güzel bir hafta sonu kutlaması isteyemezdik. Çok çok mutluluk gözyaşları döktük, kahkaha attık, güldük, çok büyük sevgiyi hissettik" dedi.

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        Hailie Jade Scott; "Evan ve ben tüm ailemize ve arkadaşlarımıza bizi bu yolculukta destekledikleri, karı - koca olarak hayatımızın yeni bölümüne başlangıcımızın bir parçası oldukları için minnettarız" ifadesini kullandı.

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        Eminem'in eski eşi Kim Scott'tan; Hailie Jade Scott, Alaina Scott (31) ve Stevie Laine Scott (22) adlarında üç kızı bulunuyor.

        #Eminem
        #Hailie Jade Scott
        #evlilik
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