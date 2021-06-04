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Eminem'in yeni şarkısı 'Killer' rekor kırdı

Oscar ödüllü rapçi Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix'i 'Killer'ı dinleyicilerle buluşturmuştu. Ünlü rapçinin şarkısı altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, rekor kırdı

Eminem'in yeni şarkısı 'Killer' rekor kırdı - Magazin haberleri
Eminem rekor kırdı
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HABERTURK.COM

2003 yılında 'Lose Yourself' şarkısıyla 'En İyi Şarkı Oscarı'nı kazanan rapçi Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix'i 'Killer'ı geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Music To Be MurderedBy albümündeki parçanın yeni bir sürümü olan eser, 48 yaşındaki rapçiden yeni bir dörtlük de içeriyor.

YouTube üzerinden sevenlerinin beğenisine sunulan şarkı, altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, rekor kırdı. Kariyeri boyunca dünya çapında albümleri 130 milyondan, single’ları 389 milyondan fazla satan başarılı sanatçının son albümü Music To Be MurderedBy 17 Ocak 2020’de piyasaya sürülmüş ve 279 binden fazla satarak, Billboard Top 200 listesinde 1 numaraya çıkmıştı.

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