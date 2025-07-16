Emirhan Topçu: Fenerbahçe maçını unutamıyorum

Beşiktaş'ta forma giyen milli savunmacı Emirhan Topçu, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Avusturya'da HT Spor ekranlarına konuk oldu.

HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan milli futbolcu, kariyerine dair de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Emirhan Topçu'nun açıklamaları:

"Mert Günok büyük bir tecrübe. Bana daha çok bir abi gibi yaklaşıyor. Bazen bana kızıyor, ben alınıyorum. Sonra konuşup tatlıya bağlıyoruz. Mert abiyle oynamak çok iyi. Kaptanlarımızdan dolayı çok mutluyuz."

📺 Özel röportaj



🎙️ Emirhan Topçu: "Mert Günok, bana daha çok bir abi gibi yaklaşıyor. Bazen bana kızıyor, ben alınıyorum. Sonra konuşup tatlıya bağlıyoruz. Kaptanlarımızdan dolayı çok mutluyuz." pic.twitter.com/wXNsTpSTam — HT Spor (@HTSpor) July 16, 2025

"Benim bütün ailem Beşiktaşlı, ailede başka takım tutan yok. Arada bir memleketten dolayı Rizespor'u tutan oluyor. Ben o sene Rizespor'dan ayrılacağım gözüyle bakıyordum. Beşiktaş'tan ilk teklif geldiği zaman çok heyecanlandım. Benim için bir hayaldi Beşiktaş forması giymek. Kulüpteki ilk günüm rüya gibiydi."

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📺 Özel röportaj



🎙️ Emirhan Topçu: "Benim bütün ailem Beşiktaşlı, başka takım tutan yok. İlk teklif geldiği zaman çok heyecanlandım. Kulüpteki ilk günüm rüya gibiydi." pic.twitter.com/aLMAFJtgHA — HT Spor (@HTSpor) July 16, 2025

"Ole Gunnar Solskjaer'in ikili ilişkileri herkesle çok iyi, kimseyle arası kötü değil. Çok pozitif bir insan, hocayı seviyoruz."

📺 Özel röportaj



🎙️ Emirhan Topçu: "Ole Gunnar Solskjær'in ikili ilişkileri herkesle çok iyi, kimseyle arası kötü değil. Hocayı seviyoruz." pic.twitter.com/YtZgoxnZlo — HT Spor (@HTSpor) July 16, 2025

"Tammy Abraham, çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Gelir gelmez antrenmanlarda farkını gösterdi. David Jurasek'te aynı şekilde iyi bir oyuncu, onlardan ümitliyiz. Bize çok katkı vereceklerini düşünüyorum."