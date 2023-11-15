Haberler Dünyadan Emma Heming Willis'ten Bruce Willis itirafı: Suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

Emma Heming Willis'ten Bruce Willis itirafı: Suçluluk duyuyorum Emma Heming Willis, frontotemporal demans hastalığı nedeniyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan oyuncu eşi Bruce Willis'in hastalığından bahsederek suçluluk duyduğu bir konu olduğunu itiraf etti Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:14 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







1985'te yayımlanmaya başlanan 'Mavi Ay' (Moonlighting) isimli TV dizisi ile ünlenen Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

2 Şurada Paylaş!







"BAŞKALARININ ERİŞEMEDİĞİ KAYNAKLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM" Burce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Emma Heming, eşinin hastalığıyla ilgili bir itirafta bulundu. Heming, Maria Shriver'ın Sunday Paper'da yayımladığı makalede başkalarının erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu paylaşarak; şu ifadeleri kullandı: Başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum. Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğimde, benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor.