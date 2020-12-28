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Emre Aydın'dan 'Blame'

Ünlü şarkıcıcı Emre Aydın, YouTube için çektiği vloglarının fon müziği olarak kendi yazıp bestelediği İngilizce şarkısı 'Blame'i çok beğenen hayranları için sadece dijital platformlarda yayınladı. Aydın'ın yeni çalışması Ed Sheeran, Coldplay, Wiz Khalifa gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu listelerde üst sıralardan giriş yaptı

Emre Aydın'dan 'Blame' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Müzik kariyerinin yanı sıra son dönemlerde YouTube'da da videolar çekmeye başlayan sanatçı Emre Aydın, çıkardığı son şarkısıyla dijital platformlarda dünya listelerine girerek global bir başarıya imza attı.

Vloglarının fon müziği olarak kendi yazıp bestelediği İngilizce şarkısını kullanan Aydın, hayranlarının ısrarı üzerine 'Blame' adlı şarkıyı sadece dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sevenlerinin kırmamak için bu şarkıyı yayınladığını söyleyen Emre Aydın, çalışmasının hızlı yükselişine oldukça şaşırdığını dile getirdi. Sanatçının 'Blame' adlı şarkısı Spotify’da 9 farklı ülkede en önemli müzik listelerinde kısa sürede yerini aldı.

Şarkı içinde Ed Sheeran, Coldplay, Wiz Khalifa gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu listelerde üst sıralardan giriş yaptı.

Endonezya, Filipinler, Tayland, Malezya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede de listelere giren Emre Aydın duygularını şu sözlerle ifade etti:

Şarkıyı sevenlerimi kırmamak için dijital platformlardan yayınladım ve PR çalışması bile yapmadım. Şarkımın içinde olduğu listeler oldukça önemli, bu hem benim için hem de ülkemiz için önemli bir eşiği atladığımızın göstergesidir. Oldukça mutluyum.

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