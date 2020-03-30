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2006 yılında çıkardığı 'Afilli Yalnızlık' albümünde yer alan 'Ve Gülümse Şimdi'yi akustik olarak yorumlayan Emre Aydın, şarkısını sevenlerinin beğenisine yeniden sundu.

Kenan Haliloğlu’nun yönetmenliğinde Almanya’da çekilen klibin teması eskiye olan özlemi anlatıyor. Klipte aslında kendisinin de sahnelerinin olacağını fakat dünyanın ve ülkenin durumundan dolayı çekimleri gerçekleştiremediklerini söyleyen Aydın, hayranlarına aynı zamanda hastalandığını açıkladı.

"İHTİYACI OLANLAR İÇİN HASTANEYE GİTMEDİK"

Geçtiğimiz günlerde eşi Eda Aydın ile hafif bir rahatsızlık geçirdiklerini söyleyen şarkıcı, hem evden çıkmamak adına hem de ihtiyacı olanları düşündükleri için hastaneye gidip test yaptırmadıklarını fakat şu an çok iyi olduklarının bilgisini de verdi.

"KESİN BİR SONUÇ BİLMİYORUZ"

Hastalandıklarında eşi ile birlikte kendilerini karantinaya aldıklarını ve belirtilerinin artmadığını belirten Emre Aydın, buna rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi. Aydın test yaptırmadıkları için "Kesin bir sonuç bilmiyoruz ama şu an sağlık durumumuz gayet iyi. 10-12 gün içerisinde iyi olduk." dedi.

Aydın, bu süreçte sessiz kaldıklarını çünkü sevenlerini tedirgin etmek istemediklerini sözlerine ekledi.

"HASTA OLDUĞUM İÇİN CANLI YAYIN YAPAMADIM"

Evde kaldığı süre boyunca hasta ve halsiz olduğundan canlı yayın ile takipçileriyle buluşamayan Emre Aydın, "Hepinizin affına sığınıyorum, kendimi toparlar toparlamaz canlı yayın açacağım, sözüm söz" diyerek sevenlerine söz verdi.

"6 AY ÖNCE BİRİSİ BANA BUNLARI ANLATSA GÜLERDİM"

Kendi şarkısını akustik bir şekilde yeniden yorumlayan ve hayranlarına bir mesaj paylaşan sanatçı, mesajında "6 ay önce bana birisi 'Ve Gülümse Şimdi' klibi için bir yazı yazacaksın ve o yazıda bir salgından da bahsedeceksin' deseydi gülerdim. Bu da böyle olacakmış” ifadelerini kullanarak herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.