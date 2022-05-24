'Business' tepkisi: Görgüsüzlük! 0:00 / 0:00

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Müzisyen Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kişileri eleştirdi.

"GÖRGÜSÜZ" TEPKİSİ

Aydın, Twitter hesabından, "Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun." diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

— emre aydın (@emreaydin) May 23, 2022

Emre Aydın, ardından, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler..." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.