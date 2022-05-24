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Haberler Fiskos Emre Aydın'dan 'business' tepkisi - Magazin haberleri
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Emre Aydın'dan 'business' tepkisi: Görgüsüzlük!

Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşanlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, bu durumu "görgüsüzlük" olarak nitelendirdiğini ifade etti

Emre Aydın'dan 'business' tepkisi - Magazin haberleri
'Business' tepkisi: Görgüsüzlük!
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HABERTURK.COM

Müzisyen Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kişileri eleştirdi.

"GÖRGÜSÜZ" TEPKİSİ

Aydın, Twitter hesabından, "Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun." diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

Emre Aydın, ardından, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler..." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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