İHA'nın haberine göre; 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Ünye Belediyesi ve Ünye Kaymakamlığının iş birliğinde düzenlenen, 3 gün sürecek festivalin birinci günüde sanatçı Emre Aydın sahneye çıktı.

Konser öncesi konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bugün sizlerle beraber ilçemizde 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin ilk gününün coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Kültür ve turizm şehri olan ilçemizde her türlü sosyal etkinliklerin yapılması için çalışıyoruz. Dolu dolu bir üç gün sürecek festivalimizde hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"UNUTULMAZ BİR GECE YAŞAYACAĞIZ"

Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce sevenlerine konuşan Emre Aydın, "Ben bu şehre gelerek öncelikle sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Ünye'ye ilk defa geldim. Tabi, yıllardır sahnede olduğumun birikimlerini sizlerle paylaşacak ve sevenlerimizle beraber unutulmaz bir gece yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konser alanında sanatçı Emre Aydın'ın söylediği şarkılara yaşlısı genci eşlik ederken, bazı vatandaşlar ise oturarak saatler boyu sanatçıyı dinledi. Gençlerin yoğun olduğu konserde minikler de konseri oturarak izledi.

Düzenlenen konserin ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sanatçı Emre Aydın'a plaket ve çiçek verdi.