Emre Belözoğlu'dan Jose Mourinho ve Arda Güler sözleri!

"İLK SEZONU BAŞARISIZDI"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir soruya da cevap veren Belözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mourinho, büyük bir teknik direktör. Dünya çapında büyük bir isim. Varlığı Türk futbolu için değerli ama iyi bir sezon geçirmedi, bir başarısızlıktı. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde beklentiler daha da arttı. Çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Çok üzgünüm ama onun için çok iyi bir yıl değildi."