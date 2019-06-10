A Milli Takımımız, İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçı için İzlanda'ya giderken milliler burada büyük bir saygısızlıkla karşılaştı.

Havalimanında yaklaşık iki saat bekletilen ay-yıldızlı oyuncular, İzlanda emniyet görevlileri tarafından didik didik arandı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz açıklamalar yaparken İzlanda'ya büyük tepki gösterdi.

Öte yandan Emre Belözoğlu, muhabirlere kısa bir açıklama yaparken bir saygısızlıkla daha karşılaştı. Muhabirlerin mikrofon uzattığı esnada bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

BURAK'A DA UZATTI!

Aynı ismin tuvalet fırçasını Burak Yılmaz'a da uzattığı görüntülere yansırken Burak'ın kişiye bakması sonrasında tuvalet fırçasını geri çektiği görüldü.