Emtia piyasasında dalgalı seyir

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına dair haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasıyla hem küresel piyasalarda hem da emtia piyasasında geçen hafta dalgalanmalar yaşandı.

Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşın parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine yönelik olasılığın piyasaları endişeye sevk ettiğini belirtti.

Çin'in emtia fiyatlarına yönelik hamlede bulunabileceğine yönelik haberler de emtia fiyatları üzerinde etkili oldu. Çin'in artan ham madde fiyatları için endişe duyduğu ve fiyatlardaki artışları frenlemek için önlem alacağına dair haberler emtia piyasasını olumsuz etkiledi.

Geçen hafta altın ve kurşunda yüzde 2'nin üzerinde artış yaşanmasına karşın bakır yüzde 2,7, Brent petrol yüzde 2,8, paladyum yüzde 4, platin yüzde 4,6 ve alüminyum yüzde 2,9 değer kaybetti.

ONS ALTIN 3. HAFTAYI DA YÜKSELİŞLE KAPATTI

Analistler, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışla altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapattığını hatırlatarak, dolar endeksinin 90 psikolojik sınırını aşmasına karşın altının ons fiyatındaki yükselişin sürdüğünü ifade etti.

Petrol fiyatları ise Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve Fed'in olası para politikası normalleşmesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleriyle haftayı düşüşle tamamladı.

Tarım emtialarında ise buğday yüzde 4,7 değer kaybederken, kahve yüzde 3,5 ve mısır yüzde 2,5 değer kazandı. Şeker ise yatay seyretti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona yönelik tahminlerde, üretimdeki artış nedeniyle satış baskısının etkili olduğunu belirterek, haftalık ihracat verilerindeki değişimin düşük olmasının da kayıplara neden olduğunu söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) raporuna göre buğday üretim tahminlerinin önceki sezona göre 12,88 milyon ton artarak 788,98 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Ergezen, dönem sonu stok tahminlerinin ise 290 bin ton artarak 294,96 milyon ton olduğunu bildirdi.

Mısırın haftayı yükselişle kapattığını belirten Ergezen, mısırda üretim tahminlerindeki artışa rağmen talebin etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebini olumlu etkilediğini dile getiren Ergezen, aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberlerinin kahve piyasası üzerinde pozitif olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki satış baskısının şekere de yansıdığını ifade ederek, "Ayrıca, Brezilya'da yağışların görülmesi, üretim artışı beklentilerini beraberinde getiriyor. Bunun etkisini vadeli piyasalarda izliyoruz." dedi.