Sosyal medya; istesek de istemesek de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Öyle ki sosyal medya paylaşımında bulunmak, takipçi sayısı kastırmak, beğeni ve yorum sayısına kibre bürünecek veya dertlenecek kadar önem vermek tam bir bağımlılık haline geline geldi.

Ünlü isimler de görüşlerini, duygularını, yedikleri - içtiklerine kadar hayatlarından birçok kesiti sosyal medya aracılığıyla gözler önüne seriyor. Biz de 'Panorama' ile haftanın en dikkat çeken, en çok konuşulan paylaşımlarını detaylarıyla gözler önüne sereceğiz.