Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi),Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.