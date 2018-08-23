Kebap, köfte, döner ne kadar yaygın dersek diyelim lokantada yemekten anladığımız tencere yemekleridir. Türkiye’de lokanta sayısı köftecilerden de, dönercilerden, kebapçılardan da kat be kat fazladır. Hatta bu lokantaların çoğu köfte de yapar, döner de satar. Bir yerde sulu yemekçiler Türkiye lokantalarının süpermarketidir.
En çok yemek çeşidi, en çok tatlı çeşidi de onlardadır. Dönerden balığa, köfteden tencere yemeklerine, kebaptan pideye ve zeytinyağlılara kadar 100’ü aşkın çeşit bulunduranlar da bunlardır.
ÇEŞİT ÇEŞİT TENCERE YEMEKLERİ
Ekmeği en çok tüketen toplumlardan biri olarak tencere veya sulu yemekler baş tacımızdır. Ekmeğin yemekle tam bir kaynaşmasıdır. Hatta en ucuza doyum yerleridir. Bir çorbaya bir ekmek bile yiyip günü geçirenlerin varlığını biliyoruz.
Tencere yemekleri et ile otun ve sebzenin, su ve yağın, baklagiller ile baharatın buluştuğu yemeklerdir. Ustalık yanında iyi yağ kullanımı gerektirir. Sizler için Türkiye’nin farklı, denetimi yerel müşterileri tarafından yapılmış ve onaylanmış, bizim de beğenimizi kazanmış tencere yemeklerinin adreslerini çıkardık.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ SULU YEMEK LOKANTALARI HARİTASI
Haritadaki işaretlerin üzerine tıklayarak, o şehirlerdeki en meşhur sulu yemek lokantalarını ve iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.