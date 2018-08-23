Türkiye’nin sulu yemekleriyle meşhur lokantaları

23 Ağustos 2018 Perşembe, 01:37:06 Güncelleme: 01:37:06

Bayram nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 30 milyon insan yolculuk yapıyor. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım,  bayram yolculuğuna çıkanlar için Türkiye'nin lezzet haritasını çıkardı. 7 bölge, 81 ilde en iyi sulu yemek nerede yedir? En iyi köfte hangi illerde yapılır? En lezzetli tatlının adresi neresidir? En meşhur köfteciler için gidilecek adresler hangileri? İnteraktif lezzet haritamızın bugünkü çeşit çeşit tencere yemeği yapan lokantalar

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Kebap, köfte, döner ne kadar yaygın dersek diyelim lokantada yemekten anladığımız tencere yemekleridir. Türkiye’de lokanta sayısı köftecilerden de, dönercilerden, kebapçılardan da kat be kat fazladır. Hatta bu lokantaların çoğu köfte de yapar, döner de satar. Bir yerde sulu yemekçiler Türkiye lokantalarının süpermarketidir.

En çok yemek çeşidi, en çok tatlı çeşidi de onlardadır. Dönerden balığa, köfteden tencere yemeklerine, kebaptan pideye ve zeytinyağlılara kadar 100’ü aşkın çeşit bulunduranlar da bunlardır.

ÇEŞİT ÇEŞİT TENCERE YEMEKLERİ

Ekmeği en çok tüketen toplumlardan biri olarak tencere veya sulu yemekler baş tacımızdır. Ekmeğin yemekle tam bir kaynaşmasıdır. Hatta en ucuza doyum yerleridir. Bir çorbaya bir ekmek bile yiyip günü geçirenlerin varlığını biliyoruz.

Tencere yemekleri et ile otun ve sebzenin, su ve yağın, baklagiller ile baharatın buluştuğu yemeklerdir. Ustalık yanında iyi yağ kullanımı gerektirir. Sizler için Türkiye’nin farklı, denetimi yerel müşterileri tarafından yapılmış ve onaylanmış, bizim de beğenimizi kazanmış tencere yemeklerinin adreslerini çıkardık.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SULU YEMEK LOKANTALARI HARİTASI

Haritadaki işaretlerin üzerine tıklayarak, o şehirlerdeki en meşhur sulu yemek lokantalarını ve iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.

 

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