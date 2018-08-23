Kebap, köfte, döner ne kadar yaygın dersek diyelim lokantada yemekten anladığımız tencere yemekleridir. Türkiye’de lokanta sayısı köftecilerden de, dönercilerden, kebapçılardan da kat be kat fazladır. Hatta bu lokantaların çoğu köfte de yapar, döner de satar. Bir yerde sulu yemekçiler Türkiye lokantalarının süpermarketidir.

En çok yemek çeşidi, en çok tatlı çeşidi de onlardadır. Dönerden balığa, köfteden tencere yemeklerine, kebaptan pideye ve zeytinyağlılara kadar 100’ü aşkın çeşit bulunduranlar da bunlardır.