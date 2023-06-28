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En iyi zombi filmi önerileri - Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

Zombi filmleri, zombi adı verilen yaratıkların saldırısı altında olan insanların hayatta kalma mücadelesini konu alan korku ve gerilim türündeki filmlerdir. genellikle virüs, enfeksiyon veya başka bir nedenle ölülerin yeniden dirilmesini ve canlılara saldırmasını anlatır.

En İyi Zombi Filmi Önerileri - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi
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En iyi zombi filmleri aşağıdaki gibidir.

  • "Night of the Living Dead" (1968): George A. Romero'nun yönettiği bu klasik zombi filmi, ölülerin dirilip insanları avladığı bir kıyameti konu alıyor.

  • "Dawn of the Dead" (1978): George A. Romero'nun yönettiği bu film, bir grup insanın bir alışveriş merkezine sığınarak zombi saldırılarından kaçma mücadelesini anlatıyor.

  • "28 Days Later" (2002): Danny Boyle'un yönettiği bu İngiliz yapımı film, bir salgın sonucu zombilere dönüşen insanların dünyayı ele geçirmesi ve hayatta kalanların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

  • "Shaun of the Dead" (2004): Bu zombi komedi filmi, bir grup sıradan insanın zombi saldırısına karşı hayatta kalma çabalarını ve komik maceralarını konu alıyor.

  • "Zombieland" (2009): Jesse Eisenberg, Woody Harrelson ve Emma Stone'un başrollerini paylaştığı bu aksiyon-komedi filmi, zombi istilası sonrası hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın yolculuğunu anlatıyor.

  • "Train to Busan" (2016): Bu Güney Kore yapımı film, bir tren yolculuğunda zombi saldırısına maruz kalan yolcuların hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Uzak doğu zombi filmleri arasında yer alan bu film, sürükleyici hikayesi ve etkileyici aksiyon sahneleriyle dikkat çekmektedir.

  • "World War Z" (2013): Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği bu film, dünya genelinde yayılan bir zombi salgınına karşı bir aile babasının hayatta kalma çabasını anlatıyor. Hızlı hareket eden zombilerle dolu aksiyon sahneleriyle tanınır.

  • "The Evil Dead" Serisi (1981-1992): Sam Raimi'nin yönettiği bu seride, bir grup genç arkadaşın ormanda geçirdiği korku dolu ve kanlı maceralar anlatılır. Seri hem korku hem de komedi unsurlarını bir araya getirir.

  • "REC" (2007): Bu İspanyol yapımı korku filmi, bir televizyon ekibinin bir apartmanda yaşanan zombi salgınıyla karşılaşmasını belgesel tarzında izleyiciye sunar.

  • "The Walking Dead" (2010-2022): Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan bu televizyon dizisi, zombi kıyameti sonrası hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın mücadelesini uzun soluklu bir şekilde anlatır.

Zombi temalı çizgi filmler ise çocuklara yönelik korku ve macera unsurları içeren animasyon yapımlarıdır. korku unsurları azdır ve daha komedi ve macera odaklıdır. Bu listede yer alan çizgi filmler, zombi karakterlerin komik veya hafif bir şekilde tasvir edildiği ve izleyicilere eğlence sunmayı hedefleyen hikayeleri içerir.

  • "ParaNorman" (2012): Bu stop-motion animasyon filmi, bir çocuğun zombilerin ve diğer doğaüstü varlıkların bulunduğu bir kasabayı kurtarmak için mücadele etmesini anlatıyor.

  • "Hotel Transylvania" Serisi (2012-2021): Bu komedi animasyon serisi, Drakula'nın sahibi olduğu bir otelde geçen zombi, hayalet ve diğer canavar karakterlerin maceralarını konu alıyor.

  • "Scooby-Doo on Zombie Island" (1998): Scooby-Doo ve arkadaşlarının bir adada yaşanan zombi saldırısını araştırmasını konu alıyor. netflix zombi filmleri denince akla ilk gelen tercihlerden biridir.

  • "The Secret Life of Pets 2" (2019): Evcil hayvanların maceralarını anlatırken, köpek Max'in korktuğu bir şehir zombisiyle karşılaşmasını konu alıyor.

  • "The Nightmare Before Christmas" (1993): Bu stop-motion animasyon filmi, Cadılar Bayramı Kasabası ve Noel Kasabası arasında bir kabus kralının maceralarını anlatıyor.

  • "The Book of Life" (2014): Bu animasyon filmi, Meksika'da geçen bir hikayede, bir zombinin sevdiği kadını kazanmak için maceralarını anlatıyor.

  • "Monster Family" (2017): Bu animasyon filmi, ailesinin bir cadı tarafından lanetlendiğini öğrenen bir kızın, onları normale döndürmek için yaşadığı maceraları konu alıyor.

  • "Coraline" (2009): Bu stop-motion animasyon filmi, genç bir kızın gizemli bir evde yaşadığı maceraları ve zombi karakterleri içeriyor.

Bu listedeki filmler, virüsün neden olduğu zombi salgınları ve hayatta kalmaya çalışan insanların mücadelesini konu alır. Her bir film farklı bir yaklaşım benimsese de ortak nokta, virüsün insanları zombilere dönüştürmesi ve bu durumla başa çıkmaya çalışan karakterlerin hikayesidir. Bu temayla ilişkilendirilen bazı virüs zombi filmleri şunlardır:

  • "Resident Evil" Serisi (2002-2016): Bu film serisi, popüler bir video oyunundan uyarlanmıştır ve T-virüs adı verilen bir virüsün neden olduğu zombi salgınına karşı mücadele eden bir karakter olan Alice'i takip eder.

  • "The Girl with All the Gifts" (2016): Bir zombi salgını sonrası hayatta kalmayı başaran bir grup insan ve bir zombi çocuğun hikayesini anlatan bu filmde, bir tür aşı veya tedavi arayışı da yer alır. korku zombi filmleri arasında oldukça popülerdir.

  • "The Cured" (2017):Bu filmde, bir virüs salgını sonrası tedavi edilen zombilerin topluma yeniden entegrasyon sürecini ve insanlarla olan ilişkilerini anlatır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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