Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğlence En İyi Vin Diesel Filmi Önerileri - Vin Diesel'in En Sevilen Filmleri Listesi
ABONE OL

En iyi Vin Diesel filmi önerileri - Vin Diesel'in en sevilen filmleri listesi

Vin Diesel, 18 Temmuz 1967 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir aktör, yapımcı ve yönetmendir. Asıl adı Mark Sinclair Vincent olan Diesel, oyunculuk kariyerine gençlik yıllarında tiyatro ve televizyon projeleriyle başladı. Özellikle "The Fast and the Furious" serisindeki Dominic Toretto karakteriyle tanınır. Serinin başarısı, Diesel'ın sinema dünyasında önemli bir figür haline gelmesini sağladı. Aksiyon, hız ve adrenalin dolu sahnelerle dolu bu filmlerdeki performansıyla seyirciyi etkiledi ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Ayrıca "xXx" serisindeki Xander Cage karakteriyle de aksiyon severlerin dikkatini çekmiştir.

En İyi Vin Diesel Filmi Önerileri - Vin Diesel'in En Sevilen Filmleri Listesi
HABERTURK.COM

Vin Diesel, kendine özgü bir karizması ve güçlü sahne varlığıyla tanınır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok aksiyon ve bilim kurgu filminde başarılı performanslar sergilemiş ve izleyicileri etkilemeyi başarmıştır. Aynı zamanda prodüksiyon şirketi One Race Films aracılığıyla filmlerin yapımcılığını da üstlenmiştir. Vin Diesel oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • The Fast and the Furious: Bu aksiyon filmi, sokak yarışları ve hızlı arabaların dünyasına odaklanır. Diesel, başroldeki Dominic Toretto karakterini canlandırır ve serinin önemli bir figürü haline gelir.

  • xXx : Bu aksiyon filmi, radikal bir sporcu olan Xander Cage'in gizli ajanlık görevlerini üstlenmesini konu alır. Diesel, filmde adrenalin dolu sahneleriyle dikkat çeker. Vin Diesel en iyi filmleri arasında yer alır.

  • Pitch Black: Bu bilim kurgu gerilim filmi, bir grup yolcunun gezegenler arası bir yolculuk sırasında yaşadıkları tehlikeli olayları anlatır. Diesel, filmde özgün ve karanlık karakteri Riddick'i canlandırır.

  • The Chronicles of Riddick: Bu bilim kurgu filmi, Riddick'in maceralarını devam ettirir. Diesel, bu devam filminde de karakterine hayat verir.

  • Guardians of the Galaxy: Bu süper kahraman filmi, Marvel Sinematik Evreni'nde geçer ve farklı gezegenlerden oluşan bir kahraman grubunun maceralarını anlatır. Diesel, filmde "Groot" karakterine ses verir.

  • Riddick: Bu bilim kurgu aksiyon filmi, Riddick'in intikam arayışını konu alır. Diesel, bu filmde de kendi karakterine geri dönüş yapmıştır.

  • The Pacifier: Bu komedi filmi, bir gizli ajanın bebek bakıcılığı yapma görevini üstlenmesini anlatır. Diesel, filmde farklı bir rolle seyirciyi güldürür.

  • Fast Five: Bu aksiyon filmi, Toretto ve ekibinin büyük bir soygunu gerçekleştirmesini konu alır. Diesel, serinin beşinci filminde de başrolde yer alır. En iyi Vin Diesel filmlerinden biridir.

  • The Last Witch Hunter: Bu fantastik aksiyon filmi, ölümsüz bir avcının modern dünyada cadıları durdurma mücadelesini anlatır. Diesel, filmde karanlık ve gizemli bir karakteri canlandırır.

  • Triple X: Return of Xander Cage: Bu aksiyon filmi, Xander Cage'in geri dönüşünü konu alır. Diesel, serinin üçüncü filminde tekrar Xander Cage rolüne hayat verir.

  • Bloodshot: Bu bilim kurgu aksiyon filmi, ölen askerin yeniden hayata döndürülerek süper güçlere sahip bir savaşçıya dönüşmesini anlatır. Diesel, filmde baş karakter Bloodshot'ı canlandırır.

Vin Diesel, sıklıkla aksiyon ve macera filmlerinde yer alsa da farklı türlerdeki projelerde de performans sergilemiştir. Güçlü duruşu, karizmatik oyunculuğu ve karakterlere getirdiği derinlik ile dikkat çeken bir aktördür. Hem fiziksel becerileriyle aksiyon sahnelerinde efektif performanslar sergilerken hem de duygusal sahnelerdeki oyunculuk yeteneğiyle seyirciyi etkilemeyi başarmıştır. Sinema dünyasında tanınan ve sevilen bir isim olup geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Vin Diesel, sinema dünyasında kendine özgü bir tarzı olan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan bir aktördür. İlginç karakterlerin canlandırılmasında etkileyici bir performans sergileyebilen yetenekli bir sanatçıdır. Hem aksiyon hem de duygusal rollerde kendini kanıtlamış ve sinema dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Vin Diesel son filmi ise Hızlı ve Öfkeli 10 şeklindedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En İyi Kovboy Filmi Önerileri - Eski Amerikan Kovboy Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi kovboy filmi önerileri
En İyi Ben Affleck Filmi Önerileri - Ben Affleck'in En Sevilen Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi Ben Affleck filmi önerileri
En İyi Bollywood Filmi Önerileri - Tüm Zamanlara Damgasını Vuran En Sevilen Bollywood Filmleri htka
KISAYOL En iyi Bollywood filmi önerileri
En İyi Asker Filmi Önerileri - Geçmişten Günümüze En Sevilen Asker Filmleri Listesi
KISAYOL En iyi asker filmi önerileri
Salep Neyden Yapılır? Salep Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Salep neyden yapılır?
Sardunya Nasıl Çoğaltılır? Sardunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
KISAYOL Sardunya nasıl çoğaltılır?
Sakız Neyden Yapılır? Sakız Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sakız neyden yapılır?
Sabun Neyden Yapılır? Sabun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sabun neyden yapılır?
Yulaf Neyden Yapılır? Yulaf Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Yulaf neyden yapılır?
Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Pişmaniye neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.