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        Haberler Spor Futbol En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da! - Futbol Haberleri

        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da!

        Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi, en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:19
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        Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.

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        Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

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        Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.

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        Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

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        İşte o liste:

        Lamine Yamal | Barcelona | 90.8

        6

        Conrad Harder | Sporting Lizbon | 88.4

        7

        Desire Doue | Paris Saint-Germain | 88.2

        8

        Pau Cubarsi | Barcelona | 86.3

        9

        Kenan Yıldız | Juventus | 85.7

        10

        Dean Huijsen | Bournemouth | 84.3

        11

        Martim Fernandes | Porto | 83.5

        12

        Estevao Willian | Palmeiras | 83.2

        13

        Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 82.3

        14

        Geovany Quenda | Sporting Lizbon | 82.2

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