Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan açıklama 0:00 / 0:00

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Ülkenin bağımsızlık günü dolayısıyla Meclis'teki etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Widodo, Covid-19 salgınına karşı test ve tedavi konularının geliştirilmesi sözü verdi ve salgının sosyal etkileri hakkında yorumda bulundu.

Endonezya'nın bağımsızlığının 76. yıl dönümünde ulusa seslenen Widodo, maske kullanımı, tokalaşma ve kalabalıktan kaçınmanın salgın öncesi toplum tarafından "tabu" olarak görüldüğünü belirterek, evden çalışma, uzaktan eğitim, çevrim içi toplantı ve mahkemelerin "daha önce uygulamaktan çekinilen" yeni alışkanlıklar haline geldiğini ifade etti.

Widodo, "Günümüz yıkıcı dünyasında, değişim, değişiklik yapma, yenileşme ruhu, gelişmiş bir Endonezya inşa etmenin temeli haline geldi. Covid-19 salgınıyla yenileşmenin hızlanması günlük hayatımızın bütünleşmiş parçası oldu." ifadesini kullandı.

Öte yandan Widodo, tüm bölge liderlerinin sağlık ve ekonomik sorunları çözmek için birlikte çalıştığını ve hükûmetinin salgına karşı test, takip, tedavi, aşılama ve medikal oksijen konularını geliştireceği sözünü verdi.

Devlet Başkanı'nın bağımsızlık konuşmasına Covid-19 tedbirleri nedeniyle 711 milletvekili ve senatörün yarısı katılabildi ve diğer temsilciler konuşmayı uzaktan takip etti.