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Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak, Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur’a tepki göstermiş ve “Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı. Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler, vazgeçilmez fenomenler” demişti.