Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak, Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur’a tepki göstermiş ve “Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı. Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler, vazgeçilmez fenomenler” demişti.
Geçtiğimiz ay içerisinde, amcası ile çektiği kışkırtma videosuyla büyük bir infial yaratan Enes Batur Sungurtekin'e soruşturma açıldı.
YouTube videosu sonrasında, birçok kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı şikayetleri değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Enes Batur Sungurtekin hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ’kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarında soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, Enes Batur'un ikamet adresinin Antalya'da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Enes Batur, amcası ile yayınladığı video çok fazla tepki alınca, videoyu kaldırmış ve özür dileyip videonun şaka amaçlı olduğunu söylemişti.
Öte yandan, Enes Batur, aileler tarafından sosyal medyada da tepki görmeye başladı.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de doğdu. Türk vlogger ve oyuncu. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmi gişede önemli bir başarı yakaladı.
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