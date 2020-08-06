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ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, Enes Batur Sungurtekin, Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Arslanalp gibi oyuncuların yer aldığı 2019 yapımı “Enes Batur: Gerçek Kahraman” Perşembe akşamı Show TV’de!

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.