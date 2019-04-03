Engelli sokak hayvanlarının koruyucusu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir hayvansever, diktiği bez torbaları satarak mama ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladığı 54'ü engelli 61 sokak hayvanıyla büyük bir özveriyle ilgileniyor.
AA'nın haberine göre Kötekli Mahallesi'nde yeğeniyle yaşayan 48 yaşındaki Handan Şatır, baktığı engelli kedisinin ölümünün ardından dört yıl önce engelli olduğu için terk edilmiş sokak hayvanlarına bakmaya karar verdi.
Bahçeli evinin kapılarını açtığı 54'ü engelli 61 sokak kedisiyle yakından ilgilenen Şatır, hayvanların mama ve ilaç ihtiyacını diktiği bez torbaları satarak sağlıyor. Şatır'a birçok hayvansever de destek veriyor.
Şatır, yaptığı açıklamada, hayvanlara karşı merhametinin kendisini engelli hayvanlara bakmaya yönlendirdiğini aktaran Şatır, nerede bakıma muhtaç canlı varsa onlara evinin kapılarını açtığını dile getirdi.
Özellikle engelli hayvanlarla ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Şatır, şunları belirtti:
"Onların bizlere çok ihtiyacı var. Evde beslediğim bir kedi hayatımı değiştirdi. Hikayem, bacağı olmayan, gözleri görmeyen bir kediyle başladı. Kedim ölünce bakıma muhtaç hayvanlara ilgim daha da arttı. Hayvanların kimisini sokaklarda buldum, kimisini arkadaşlarımdan bakamayacakları için aldım. Geçici olarak getirdikleri bu hayvanları geri almadılar. Hiçbir zaman hayvan satın almadım. Evimin bahçesinde 59 kedi ve iki de köpeğe bakıyorum. Kedilerin çoğunda karaciğer bozukluğu ya da böbrek rahatsızlığı var, görmeyenler var. Hemen hemen hepsi ilaç kullanıyor. Tedavilerini aksatmadan yaptırmaya çalışıyorum. Yardımseverler de desteğini esirgemiyor. Muğla Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği hep yanımda oldu. Devletin desteğiyle de geçimimi sağlıyorum."
Hayvanseverlerden Çağrı Şentürk, Handan Şatır'ın sokak hayvanlarına bakarak örnek bir davranış sergilediğini kaydetti.
Oluşturdukları grupla ihtiyacı olan hayvanseverlere yardım ettiklerini vurgulayan Şentürk, "Bu hafta mamalarımızı Handan Şatır ile paylaşıyoruz. Çok fazla kediye bakıyor. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek" dedi.
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