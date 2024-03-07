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        Haberler Magazin Engin Günaydın’ının memleketinde kendi adına tiyatro salonu açıldı

        Engin Günaydın'ının memleketinde kendi adına tiyatro salonu açıldı

        Engin Günaydın'ın adı, memleketi olan Erbaa'da tiyatro salonuna verildi. Salon, Günaydın'ın da yer aldığı törenle açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:57
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        "EN YAKIN ZAMANDA KENDİ ADIMI TAŞIYAN SALONDA OYUN DA OYNAMAK İSTİYORUM"

        Erbaa Beledeyesi tarafıdan yapılan solunun açılış töreninde konuşan Engin Günaydın; “Benim için çok anlamlı memleketimde ismimin yaşayacak olması beni çok mutlu etti, en yakın zamanda kendi adımı taşıyan salonda oyun da oynamak istiyorum ” diyerek duygularını dile getirdi.

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        Engin Günaydın kurdeleyi Erbaa belediye başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte kesti.

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        Ayrıca ünlü oyuncuya plaket ve çiçek veren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıp açıklama yaptı. Karagöl; "Şehrimizin sanat ve sanatçıyla buluşmasına destek verip sanatsal faaliyetler konusunda katkı sunan Erbaalı hemşehrimiz ünlü oyuncu Engin Günaydın’ı ağırladık. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezimizin tiyatro sahnesine adını verdiğimiz değerli sanatçımıza Erbaa’nın sanatla buluşması noktasında verdiği katkı sebebiyle yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Engin Günaydın
        #erbaa
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