Engin Günaydın'ının memleketinde kendi adına tiyatro salonu açıldı

"EN YAKIN ZAMANDA KENDİ ADIMI TAŞIYAN SALONDA OYUN DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Erbaa Beledeyesi tarafıdan yapılan solunun açılış töreninde konuşan Engin Günaydın; “Benim için çok anlamlı memleketimde ismimin yaşayacak olması beni çok mutlu etti, en yakın zamanda kendi adımı taşıyan salonda oyun da oynamak istiyorum ” diyerek duygularını dile getirdi.