Engin Hepileri: İnanamıyoruz!

"İnanamıyoruz!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can ile birlikte geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Hepileri, çocukları Can için alışveriş yapmaya geldiklerini söyledi.

Ünlü oyuncu, "İnanamıyoruz şu anda ama baya baya çocuğumuz için okul alışverişi yapıyoruz. Hatta bazı şeyler istemeye de başladı. Biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Yeni sinema filmi projesi hakkında da konuşan Hepileri, "Anka' diye bir sinema filmi çektik. Türkiye'nin ilk araba yarışı filmi. Çok iyi hazırlandık. Büyük aksiyonlar çektik. Şubat ayında izleyeceğiz. Umarım izleyenlerde büyük keyif alır." dedi.

2015 YILINDA EVLENDİ

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Can'ı 2018'de kucaklarına almıştı.