Engin Hepileri: İnanamıyoruz!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Engin Hepileri: İnanamıyoruz! - Magazin haberleri
ABONE OL

Engin Hepileri: İnanamıyoruz!

Oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Çocukları Can için alışveriş yaptıklarını söyleyen Hepileri, "İnanamıyoruz şu anda ama baya baya çocuğumuz için okul alışverişi yapıyoruz. Hatta bazı şeyler istemeye de başladı. Biz de çok mutluyuz." diye konuştu

Engin Hepileri: İnanamıyoruz! - Magazin haberleri
"İnanamıyoruz!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can ile birlikte geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Hepileri, çocukları Can için alışveriş yapmaya geldiklerini söyledi.

Ünlü oyuncu, "İnanamıyoruz şu anda ama baya baya çocuğumuz için okul alışverişi yapıyoruz. Hatta bazı şeyler istemeye de başladı. Biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Yeni sinema filmi projesi hakkında da konuşan Hepileri, "Anka' diye bir sinema filmi çektik. Türkiye'nin ilk araba yarışı filmi. Çok iyi hazırlandık. Büyük aksiyonlar çektik. Şubat ayında izleyeceğiz. Umarım izleyenlerde büyük keyif alır." dedi.

2015 YILINDA EVLENDİ

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Can'ı 2018'de kucaklarına almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demet Akalın: Onlar konuştukça ben yapmaya devam edeceğim! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Onlar konuştukça ben yapmaya devam edeceğim!'
Pelin Karahan: İki aşımı da olduğum için içim rahat - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Ben yanmayayım da kim yansın arkadaşlar!'
Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal mesaj: Alyansın parmağımda sevdan kalbimde - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Alyansın parmağımda, sevdan kalbimde'
Yeşim Salkım'ın acı günü... SON DAKİKA: Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti!
MAGAZİN Yeşim Salkım'ın acı günü
Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a duygusal veda - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Güle güle aklım, ışığım, kalbim'
Mehmet Ali Erbil'den üç yıl sonra bir ilk! - Magazin haberleri
MAGAZİN Üç yıl sonra bir ilk!
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğün tarihi belli oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Düğün tarihi belli oldu
Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı göbek attı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı göbek attı!
Ezgi Mola koronavirüsü yendi: Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım - Magazin haberleri
MAGAZİN Koronavirüsü yendi
Wilma Elles çocukları için Amerika'da bakıcı arıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Çocuklarına bakıcı arıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.