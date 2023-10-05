Engin Hepileri ustası Haldun Dormen'in önünde eğildi

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"GURUR DUYUYORUM"



Ustasının bu sözlerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Engin Hepileri, "Haldun hoca, beni hep yemeklere davet eder, ben de çok az icabet edebildim. Arayı epey açtık yoğunluktan ama böyle galalarda birlikte olup, sarılıyoruz. Çok önemli adaylar var. Aday olmak bile müthiş bir gurur benim için. Onun için bu gece benim için mutluluk verici. Hocamın da yanındayım ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.