Enkaz altında olan Taha Duymaz ve ailesi hakkında çağrı

Çektiği yemek videoları ile adından tanınan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, kardeşinin ve ailesinin enkaz altında olduğunu açıkladı. Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun" dedi.

Semiha Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" ifadelerini kullandı.