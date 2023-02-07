Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında kalan çocukların hatırası oyuncaklar görenlerin yüreklerini dağladı.

Arama kurtarma ekipleri Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde 11 katlı binanın enkazında yaralı ya da cansız beden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Ancak ekipler enkaz ve demir yığınları arasında bebeklerin hatırası olan oyuncakları görünce büyük üzüntü yaşadılar.

Yerle bir olan yüksek katlı binadan çok sayıda kişinin kurtarıldığı, ekiplerin halen zamanla yarışının sürdüğü bildirildi.