PIHTI ATMASI GÖRÜLEBİLİR

Uzun süre enkaz altında hareketsiz kalan vatandaşlarda hem akcipere hem de beyne pıhtı atma durumu görülebilir. Bu sebeple uzmanların uyarılarına göre, enkaz altından çıkan kişi dışarıdan ne kadar sağlıklı görünse de mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidip kontrollerini yaptırmalıdır. Mutlaka ısıtılmalı ve serum takviyesi almalıdır.