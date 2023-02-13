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Enkazdan çıkan kişilerde bu hastalıklar görülüyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Kilis, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Osmaniye'yi etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Uzmanlar enkaz altından çıkan depremzedelerde görülebilen hastalıklar konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar...

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  • Enkazdan çıkan kişilerde bu hastalıklar görülüyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili vurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken uzmanlardan enkaz altından çıkan depremzedelerde görülen hastalıklar konusunda uyarılar yapılıyor. 
  • Enkazdan çıkan kişilerde bu hastalıklar görülüyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor!

    ENKAZDAN ÇIKMADAN TEDAVİ BAŞLIYOR

    Çoklu büyük felaketlerde afet triyajı denilen yöntem kullanılıyor. Hastalar dört gruba ayrılıyor ve öncelikler belirlenerek hastaneye sevk işlemleri başlatılıyor. Bu durumda yapılması gereken önemli kural, enkaz altından hasta tamamen çıkarılmadan, kol ya da bacak çıktığı anda, tüm vücudun çıkması beklenmeden hemen serum takılarak tedaviye başlanmasıdır.
  • Enkazdan çıkan kişilerde bu hastalıklar görülüyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor!

    BÖBREK YETMEZLİĞİ OLABİLİYOR

    Enkaz altında açık kafa travması, batın travması, kemik kırıkları, toraks travması görülebildiği gibi, kas ezilmelerine bağlı enzimlerin kana karışması sebebiyle böbrek yetmezliği de sıkça görülebiliyor.
  • Enkazdan çıkan kişilerde bu hastalıklar görülüyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor!

    HİPOTERMİ - DEHİDRATASYON

    Enkaz altında geçen süre uzadıkça, dehidratasyon denilen sıvı eksikliği meydana gelmeye başlar. Hasta enkaz altından çıkarıldığı an tedavi planı ona göre şekillendirilir ve travmanın yanında böbrek ve organ yetmezliği yaşayanlar kritik hasta grubunda olduğu bilinciyle tedaviye alınır. Yüksek oranla, bu durumdaki hastaların tedavileri yoğun bakımda sürdürülür. 
  • Enkazdan çıkan kişilerde bu hastalıklar görülüyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor!

    PIHTI ATMASI GÖRÜLEBİLİR

    Uzun süre enkaz altında hareketsiz kalan vatandaşlarda hem akcipere hem de beyne pıhtı atma durumu görülebilir. Bu sebeple uzmanların uyarılarına göre, enkaz altından çıkan kişi dışarıdan ne kadar sağlıklı görünse de mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidip kontrollerini yaptırmalıdır. Mutlaka ısıtılmalı ve serum takviyesi almalıdır.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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