Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fakat etkilerinin 10 ilde görüldüğü 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı çıkarmak için kullanılan domuz damı yöntemi ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...