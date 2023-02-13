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Madenciler bu yöntemle hayat kurtarıyor! İşte domuz damı tekniği...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve etkilerinin Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da görüldüğü 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmaları halen sürdürülüyor. Enkaz altından çıkarma anında birçok hayatın kurtarılmasına vesile olan domuz damı tekniği ise araştırılıyor. Peki, domuz damı tahkimatı nedir? Domuz damı yöntemi ne demek?

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  • Madenciler bu yöntemle hayat kurtarıyor! İşte domuz damı tekniği...

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fakat etkilerinin 10 ilde görüldüğü 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı çıkarmak için kullanılan domuz damı yöntemi ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
  • Madenciler bu yöntemle hayat kurtarıyor! İşte domuz damı tekniği...

    DOMUZ DAMI TEKNİĞİ NEDİR?

    Domuz damı tahkimatı madencilikte tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi enkaz altından sağ çıkartmayı başaran madencilerin, çalışma ortamlarında uyguladıkları domuz damı yöntemi, depremzedeleri enkaz altından alabilmek için de kullanılıyor. 
  • Madenciler bu yöntemle hayat kurtarıyor! İşte domuz damı tekniği...

    DOMUZ DAMI TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

    Domuz damı tekniğinde uygun boyutlarda ahşaplar kesilir ve tavan kısma sıkıştırılarak enkazın daha fazla çökmesi engellenir. Bu şekilde bir yaşam koridoru oluşturulur.
  • Madenciler bu yöntemle hayat kurtarıyor! İşte domuz damı tekniği...

    Madenciler domuz damı yöntemini kendi güvenlikleri açısından çalışma ortamlarında uyguluyorlar. Bu sistem sayesinde binaların derinliklerinde galeriler, yaşam koridorları oluşturuluyor ve ilerleme daha kolay oluyor.
  • Madenciler bu yöntemle hayat kurtarıyor! İşte domuz damı tekniği...

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da çöken 7 katlı Bereket Apartmanı'nın altında kalan Gülsüm Yeşilkaya'da 90 saat sonra madencilerin domuz damı yöntemiyle kurtuldu.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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