Hande Erçel'in kardeş mesaisi

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Türkbükü’nde kaldıkları evin iskelesine inen Erçel kardeşler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Hande Erçel, Barış Arduç ile kamera karşısına geçmeden hemen önce mini bir tatil yaptı.