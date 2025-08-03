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        Haberler Magazin Hande Erçel'in kardeş mesaisi - Magazin haberleri

        Hande Erçel'in kardeş mesaisi

        Hande Erçel ve kız kardeşi Gamze Erçel, Bodrum'da tatil yapıyor. Uzun süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, hafta sonunu kardeşine ve yeğenine ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:29
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        Hande Erçel'in Bodrum mesaisi
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile Bodrum’da tatil yapıyor.

        Türkbükü’nde kaldıkları evin iskelesine inen Erçel kardeşler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

        Yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Hande Erçel, Barış Arduç ile kamera karşısına geçmeden hemen önce mini bir tatil yaptı.

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        #Hande Erçel
        #BODRUM
        #tatil
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