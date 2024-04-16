Erdal Beşikçioğlu: İlk nikâhımızı kıydık...
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olduktan sonra ilk nikâhını kıydı
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, ilk nikâhını bugün kıydı.
Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftinin nikâhını kıyan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, böylelikle göreve başladıktan sonra ilk nikâh merasimini gerçekleştirmiş oldu.
Erdal Beşikçioğlu; "İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.