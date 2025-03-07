Erdal Özyağcılar: Kendini değiştirirsen, dünyayı değiştirebilirsin

Sıkı bir sosyal medya kullanıcı olan Erdal Özyağcılar, kişisel gelişim konusunda bir paylaşımda bulundu.

"Her şekilde dünya dönüyor, en iyisi hiçbir şeye takılmayıp devam etmek" şeklindeki bir paylaşımı sayfasına taşıyan usta oyuncu; "Evet, Batı'dan Doğu'ya dönüşünü değiştiremezsin ama kafanı kendine takıp, önce kendini değiştirirsen, dünyayı değiştirebilirsin... Takmak lâzım, varsın dünya, uzayın yörüngesine eğilimli dönsün dursun" mesajını yayımladı.