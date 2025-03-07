Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Erdal Özyağcılar: Kendini değiştirirsen, dünyayı değiştirebilirsin - Magazin haberleri

        Erdal Özyağcılar: Kendini değiştirirsen, dünyayı değiştirebilirsin

        Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, kişisel gelişim konusunda bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendini değiştirirsen, dünyayı değiştirirsin"
        ABONE OL

        Sıkı bir sosyal medya kullanıcı olan Erdal Özyağcılar, kişisel gelişim konusunda bir paylaşımda bulundu.

        "Her şekilde dünya dönüyor, en iyisi hiçbir şeye takılmayıp devam etmek" şeklindeki bir paylaşımı sayfasına taşıyan usta oyuncu; "Evet, Batı'dan Doğu'ya dönüşünü değiştiremezsin ama kafanı kendine takıp, önce kendini değiştirirsen, dünyayı değiştirebilirsin... Takmak lâzım, varsın dünya, uzayın yörüngesine eğilimli dönsün dursun" mesajını yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erdal Özyağcılar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları