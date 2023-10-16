"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM" Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek, alkolmetreyi üflüyor. Oyuncunun, "Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor.

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"BENDE BİR ŞEY YOK, SAKİN OL"



Durumunun iyi olup, olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye yanıt veriyor.



Fotoğraflar: AA, DHA