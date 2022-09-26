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Erkan Kolçak Köstendil ailesinden yeni paylaşım

Mutlu birliktelikleri süren Erkan Kolçak Köstendil ile Cancu Tosun, 2 yaşındaki oğulları Marsel ile birlikte Bodrum Türk Filmleri haftasına katıldı. Oyuncu çift, objektif karşısında çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı

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  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    2018'de evlenen oyuncu Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Zaman zaman sosyal medya hesaplarından mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    2 yaşındaki oğullar Marsel ile birlikte Bodrum Türk Filmleri haftasına katılan Köstendil ile Tosun, ailece çekildikleri fotoğrafları da hayranlarıyla paylaştı. 
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çiftin karelerine; Aslıhan Karalar, Sitare Akbaş ve Rıca Kocaoğlu gibi birçok ünlü isim de yorum yaptı.
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte..
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti ve oğulları Marsel'den mutlu aile pozu - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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